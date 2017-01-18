يواصل مجموعة من الخبراء الأمن البريطانيين، اليوم الأربعاء مراجعة، إجراءات الأمن والتفتيش بمطار الغردقة الدولي لتأمين السائحين والطائرات.

وتستمر الرحلة 3 أيام يجري خلالها التعرف على امكانيات المطار وأجهزة التفتيش، وفحص حقائب الركاب.

وقال مسؤولو المطار، إن هذه الزيارة ضمن عدة زيارات تقوم بها لجان أمنية أجنبية من الدول المصدرة للسياحة للغردقة لمتابعة إجراءات التأمين والتفتيش بالمطار للسائحين والحقائب.