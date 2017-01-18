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لليوم الثاني.. وفد أمني بريطاني يتفد مطار الغردقة
مطار الغردقة

لليوم الثاني.. وفد أمني بريطاني يتفد مطار الغردقة

الأربعاء، 18 يناير 2017 10:01 ص

يواصل مجموعة من الخبراء الأمن البريطانيين، اليوم الأربعاء مراجعة، إجراءات الأمن والتفتيش بمطار الغردقة الدولي لتأمين السائحين والطائرات.

وتستمر الرحلة 3 أيام يجري خلالها التعرف على امكانيات المطار وأجهزة التفتيش، وفحص حقائب الركاب.

وقال مسؤولو المطار، إن هذه الزيارة ضمن عدة زيارات تقوم بها لجان أمنية أجنبية من الدول المصدرة للسياحة للغردقة لمتابعة إجراءات التأمين والتفتيش بالمطار للسائحين والحقائب.

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