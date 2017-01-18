يتوجه رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني، اليوم الأربعاء، إلى برلين في أول زيارة رسمية يقوم بها للبلاد.

وقال موقع “24 الإماراتي” إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تستقبل في ديوان المستشارية ببرلين خليفة ماتيو رينزي، الذي استقال مطلع ديسمبر الماضي عقب خسارته استفتاء على تعديلات دستورية.

ومن المقرر أن تدور الموضوعات التي سيناقشها الزعيمان خلال مأدبة عمل حول قضايا أوروبية ودولية راهنة، وستعقد ميركل وجينتيلوني مؤتمرًا صحفيًا بعد ذلك.

وبدعوة من وزير الاقتصاد الألماني زيجمار جابريل، من المقرر أن تلقى ميركل وجينتيلوني خطابين خلال مؤتمر اقتصادي ألماني إيطالي.