قال المهندس حسام الجمل رئيس مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, ان المركز وقع برتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير الدعم للقري الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، ووصوله إلي مستحقيه.

وأوضح الجمل، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن البرتوكول يقضي بأن توفر وزارة التضامن بعض المعلومات للمركز لاستكمال المنظومة الكلية لتحديد تلك القرى بجانب توفير بعض الموارد البشرية من خلال “الخدمة المدنية “التى يقوم بها الخريجون للمساعدة فى استكمال قواعد البيانات للمركز.

وأضاف أن المركز سيقدم للوزارة قواعد البيانات و الخريطة المعلوماتية الخاصة بالقرى الأكثر احتياجاً سواء كان فى المجال الصحي أو الاجتماعي.

وأشار إلى وجود توجيه من رئاسة الجمهورية بأن يكون ذلك خلال فترة زمنية قصيرة ،ليتم تحديد القرى الأكثر احتياجاً وتوفير أقصى دعم لها.