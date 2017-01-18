علق الإعلامي عمرو أديب، على قرار وضع اللاعب محمد أبو تريكة وعدد من رجال الصناعة على قوائم الإرهابيين، قائلاً: “إحنا مش هنعقب علي أحكام القضاء بس الناس دي كانت عايشة وسطنا وفيهم رجال أعمال ومصدرين وبقوا جماعة إرهابية”.

وأضاف “أديب”، خلال برنامج “كل يوم” المذاع علي قناة ” ON E” اليوم الثلاثاء، أن رجل الأعمال صفوان ثابت، مالك جهينة من الصعب أن يكون على قوائم الإرهاب، لافتا إلى أنه في حكم الإخوان تم وضع أسماء 7 من رجال الأعمال على قوائم الإرهاب.

وتابع أديب، “أنا ساعتها اعترضت وقولت مين دول.. أنا عاوز بس المحكمة تقولنا دول إرهابيين إزاي؟.. وأنا عمومًا وأبو تريكة مش أصحاب بس إزاي ده إرهابي؟”.

وأضاف الإعلامي، أنه يجب معرفة حيثيات اتهام أبو تريكة وغيره من رجال الأعمال في قوائم الإرهاب، مستطردا “الناس دي عملت إيه إحنا لازم نعرف، وإلا بقي يبقي وارد إننا نلاقي أسمائنا في يوم من الأيام، والحاجات دي بتعطل النمو”.