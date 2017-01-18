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الأربعاء 18 يناير 2017 08:58 صباحاً
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تعرف على أسعار الذهب اليوم الاربعاء في مصر
مصوغات ذهب

تعرف على أسعار الذهب اليوم الاربعاء في مصر

الأربعاء، 18 يناير 2017 09:57 ص
كتب-ربيع شعبان
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 726
عيار 22 665
عيار 21 635
عيار 18 545
عيار 14 423
عيار 12 363
الاوقية 22,57
الجنيه الذهب 5,080
الكيلو 725,714
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