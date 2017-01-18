كيري يكشف أسباب تمديد العقوبات الأميركية على إيران

جدد وزير الخارجية الأميركي جون كيري، اليوم الأربعاء، التأكيد على إبقاء فرض العقوبات على إيران، رغم اتفاق طهران مع الغرب بشأن برنامجها النووي قبل عام، وكشف عن ...