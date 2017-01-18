نقلت قناة تلفزيونية تابعة لشبكة “سي.بي.إس” في هيوستون عن كبير موظفي مكتب الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب اليوم الأربعاء إنه نُقل إلى المستشفى في هيوستون.

وقال جان بيكر للمحطة التلفزيونية إن حالة بوش (92 عاما) مستقرة وهو “بخير” ومن المتوقع أن يعود للمنزل خلال يومين.

ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق فوري من جيم مكجراث المتحدث باسم أسرة بوش أو من المستشفى الذي نُقل إليه.