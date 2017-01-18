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نقل الرئيس الأمريكي الأسبق "جورج بوش" الأب للمستشفى
جورج بوش الاب

نقل الرئيس الأمريكي الأسبق "جورج بوش" الأب للمستشفى

الأربعاء، 18 يناير 2017 09:53 ص
وكالات

نقلت قناة تلفزيونية تابعة لشبكة “سي.بي.إس” في هيوستون عن كبير موظفي مكتب الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب اليوم الأربعاء إنه نُقل إلى المستشفى في هيوستون.

وقال جان بيكر للمحطة التلفزيونية إن حالة بوش (92 عاما) مستقرة وهو “بخير” ومن المتوقع أن يعود للمنزل خلال يومين.

ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق فوري من جيم مكجراث المتحدث باسم أسرة بوش أو من المستشفى الذي نُقل إليه.

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