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ميدو بعد مباراة مالي: المنتخب افتقد إلى قائده حسام غالي
أحمد حسام ميدو وحسام غالى

ميدو بعد مباراة مالي: المنتخب افتقد إلى قائده حسام غالي

الأربعاء، 18 يناير 2017 09:53 ص
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قال أحمد حسام ميدو ، المدير الفني لفريق وادي دجلة، إن المنتخب المصري افتقد إلى لاعب النادي الأهلي، حسام غالي ، وذلك في معرض تعليقه على تعادل المنتخب الوطني مع فريق مالي دون أهداف، الثلاثاء، في أولى مبارياته ببطولة أمم أفريقيا 2017، المقامة في الجابون.

وكتب ميدو، في حسابه على «تويتر»: «مش هتكلم كتير عن المنتخب، لأني مؤمن رغم الأداء الكارثي في مباراة أمس إننا قادرين على الصعود ولكن نقطة واحدة.. المنتخب افتقد إلى قائده حسام غالي».

وأضاف: «لا تبالغوا في نقد لاعبي المنتخب والمدرب.. يجب أن نظل داعمين لمنتخبنا حتى نهاية البطولة.. التعادل نتيجة مش سيئة وقادرين على الصعود بإذن الله».

وشهدت مباراة مصر ومالي تحطيم عصام الحضري، البالغ من العمر 44 عاما، حارس وادي دجلة، رقما قياسيا بعدما أصبح اللاعب الأكبر سنا الذي يشارك في البطولة الأفريقية، وذلك بعد مشاركته من على مقاعد البدلاء في الدقيقة 25 على حساب أحمد شناوي، الذي تعرض للإصابة.

وواصل منتخب الفراعنة الحفاظ على رقمه القياسي، بعدما خاض، الثلاثاء، اليوم مباراته رقم 20 على التوالي في النهائيات دون تعرضه لأي هزيمة، حيث ترجع آخر خسارة للفريق إلى نسخة عام 2004 في تونس حين خسر الفريق 1 / 2 أمام الجزائر.

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