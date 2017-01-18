زعم مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة داني دانون، أن قرار مجلس الأمن الدولي ضد الاستيطان أدى إلى تشجيع الإرهاب الفلسطيني.

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية أن دانون عرض خلال جلسة المجلس مساء اليوم صور الجنود الأربعة الذين قُتلوا مؤخرًا في اعتداء الدهس في القدس.

وأضاف دانون: “يحزنني أن اضطر لذكر أن القرار قد أعادنا للوراء فيما يتعلق بمساعي إحلال السلام”.

ويطالب القرار الذي اتخذه مجلس الأمن دون استخدام حق النقض “الفيتو” من جانب أمريكا، دولة إسرائيل بالوقف الكامل لأعمال الاستيطان في المناطق الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

من جهته توقع المراقب الفلسطيني رياض منصور أن يعرض على المجلس في غضون ثلاثة اشهر تقرير عن تطبيق القرار المذكور.