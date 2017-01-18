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مقتل 4 إرهابيين خلال حملة أمنية في شرق باكستان
الشرطة الباكستانية

مقتل 4 إرهابيين خلال حملة أمنية في شرق باكستان

الأربعاء، 18 يناير 2017 09:48 ص
وكالات

لقى 4 من العناصر الإرهابية على الأقل حتفهم خلال حملة نفذتها قوات مكافحة الإرهاب فى شرق باكستان.

وذكرت قناة “جيو” الباكستانية اليوم الاربعاء أن 3 أشخاص آخرين تمكنوا من الفرار فور وصول قوات مكافحة الإرهاب إلى مخبأهم الكائن فى مدينة “شيخ بورا”.

وقامت القوات بمصادرة 3 كيلوجرامات من المتفجرات كانت بحوزة الارهابيين الذين ينتمون لاحدى الجماعات المحظورة.

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