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الأربعاء 18 يناير 2017 09:11 صباحاً
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تعزيز الخدمات الامنية بالاسكندرية لتأمين الاحتفال بعيد الغطاس
البابا تواضروس الثاني في عيد الغطاس

تعزيز الخدمات الامنية بالاسكندرية لتأمين الاحتفال بعيد الغطاس

الأربعاء، 18 يناير 2017 09:48 ص
وكاﻻت

  عززت مديرية أمن الاسكندرية من خدماتها الأمنية بالشوارع المحيطة بالكنائس لتأمين الاحتفالات بعيد الغطاس ، وتمت زيادة أعداد كاميرات المراقبة ورفع السيارات المتروكة ووضع كاميرات علي بواب الكنائس للكشف عن المعادن والاجسام الغريبة.

وكثفت المديرية خدماتها المرورية لمنع تكدس السيارات وتحقيق السيولة المرورية ، مع التنبيه علي رجال الحماية المدنية بسرعة الانتقال للتعامل مع اي اجسام غريبة يشتبه فيها ، وتوجيه رجال الامن بالتعامل بحسم مع اي تجاوزات تفسد الاحتفالات.

ومن المنتظر أن يؤدي البابا تواضروس بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم صلاة عيد الغطاس بالاسكندرية وسط حضور كبير من المسئولين والاباء والكهنة .

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