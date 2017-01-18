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بالفيديو.. انقلاب سيارة يكشف عن أكبر عملية لبيع «لحوم الحمير» بالفيوم
حمار

بالفيديو.. انقلاب سيارة يكشف عن أكبر عملية لبيع «لحوم الحمير» بالفيوم

الأربعاء، 18 يناير 2017 09:45 ص

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، تقريرا مصورا، لانقلاب سيارة محملة بالحمير وأدوات الذبح بإحدى قرى الفيوم.

وقال أحد المواطنين خلال التقرير المعروض في برنامج “العاشرة مساء”، والذي يذاع على فضائية “دريم”، إنهم كانوا يحملون “السواطير” لإجراء عملية الذبح مباشرة، وبيع لحوم الحمير، مؤكدا أن الشرطة قامت بالقبض على 6 أفراد.



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