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الأربعاء 18 يناير 2017 09:01 صباحاً
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تعرف على أسعارالدولار اليوم الاربعاء بالسوق الرسمي المصري
دولارات
دولارات

تعرف على أسعارالدولار اليوم الاربعاء بالسوق الرسمي المصري

الأربعاء، 18 يناير 2017 09:46 ص
كتب-ربيع شعبان
البنك سعر الشراء سعر البيع
إتش إس بي سي مصر 18.90 19.25
البنك التجاري الدولي 18.65 18.75
البنك العربي اﻷفريقي الدولي 18.55 18.69
البنك العربي مصر. 18.60 18.70
البنك المركزي المصري 18.37 18.53
البنك المصري الخليجي 18.30 18.40
البنك المصري لتنمية الصادرات 18.60 18.70
البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) 18.75 18.80
البنك اﻷهلي المصري 18.50 18.75
البنك اﻷهلي اليوناني 18.65 18.70
المصرف المتحد 18.70 18.85
بنك الإسكندرية 18.69 18.72
بنك البركة مصر 18.75 18.85
بنك التعمير والإسكان 18.40 18.65
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.55 18.11
بنك القاهرة 18.55 18.70
بنك بلوم مصر 18.55 18.20
بنك فيصل الإسلامي المصري 18.45 18.60
بنك قناة السويس 18.65 18.85
بنك مصر 17.95 18.60
بنك مصر إيران للتنمية 18.65 18.95
كريدي أجريكول مصر 18.60 18.85
مصرف أبو ظبي الإسلامي 18.75 18.85
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