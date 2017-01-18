قالت بيتسى ديفوس، المرشحة لمنصب وزيرة التعليم بالولايات المتحدة الأمريكية، إنها تعتبر محاولة ملامسة النساء وتقبيلهم دون رغبتهم، وهى الأفعال التى قام بها الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب حسب تسجيل قديم، جريمة اعتداء جنسى، بحسب مقطع فيديو نشرته شبكة “CNN” الإخبارية.

وردت ديفوس، فى جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الأمريكى، للموافقة على تعيينها فى المنصب، بـ”نعم” على سؤال حول ما إذا كانت ستعتبر تلك الأفعال التى سبق ذكرها اعتداء جنسى حال وقعت فى إحدى المدارس خلال قيادتها للوزارة.

وكانت السناتور باتى موراى، زعيمة الديمقراطيين فى لجنة بمجلس الشيوخ الموكلة بالنظر فى ترشيح ديفوس، قد قالت إنها شعرت بالغضب منذ أن خرجت تسجيلات ترامب التى تعود إلى عام 2005 والتى تفاخر فيها بأنه حاول ملامسة وتقبيل النساء والبنات دون رغبتهم.

وأشارت “موراى” إلى أن هناك عدد من طالبات الجامعة، الناجيات من الاعتداء الجنسى، حاضرات الجلسة ليتكلموا عما حدث لهم.

ومن جانبها، قالت ديفوس إنها إذا تسلمت المنصب، سوف تشرف على تنفيذ قوانين الاعتداء الجنسى بالحرم الجامعى، ولكنها أشارت إلى أنها لن تلتزم بالسياسة التى كانت تتبعها إدارة الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما فى قطع التمويل عن المدارس التى لا تحقق فى جرائم الاعتداء الجنسى داخل الحرم.

وكانت تسجيلات ترامب الجنسية التى تم تسريبها خلال الانتخابات قد أحدثت جدلا واسعا وغضب كبير من تصريحاته المهينة حول المرأة وتعامله معها.