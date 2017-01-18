اجتماعات موسكو.. الفصائل الفلسطينية تتفق على حكومة ومجلس وطني جديدينالأربعاء، 18 يناير 2017 10:04 ص
قال أمين عام المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، إن الفصائل الفلسطينية اتفقت في العاصمة الروسية موسكو على ضرورة تشكيل مجلس وطني موحد وجديد يضم كافة الأطراف.
وأضاف مصطفى البرغوثي، الثلاثاء، أنه وبالتوازي مع ذلك سيتم البدء بمشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وصرح البرغوثي لوكالة “معا” الفلسطينية، أن اجتماعات موسكو أكدت على ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت.
وأوضح أمين عام المبادرة الوطنية أن الفصائل كلفت رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون باستكمال المشاورات مع القوى الفلسطينية حول آليات انتخابات المجلس الوطني، مشيرا إلى أن سليم الزعنون سيلتقي الفصائل جميعها مرة أخرى، في شهر فبراير/شباط المقبل، في بيروت، ليطلعها على نتائج نقاشاته وليتم تحديد موعد الانتخابات والبدء بمشاورات حكومة الوحدة.
كما اتفقت الفصائل على عقد لقاء قريب جدا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإطلاعه على نتائج مباحثات بيروت وموسكو والإتفاق على المجلس الوطني وحكومة الوحدة.
وكانت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني اجتمعت في مقر السفارة الفلسطينية ببيروت، يومي 10و11 يناير/كانون الثاني.
جدير بالذكر أن اجتماعات الفصائل الفلسطينية، في الفترة بين 15 و17 يناير/كانون الثاني 2017، في موسكو، كانت بدعوة من معهد الإستشراق الروسي، وقد تخلل الاجتماعات لقاء مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.
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