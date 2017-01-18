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اليوم.. «صندوق النقد» يكشف عن تفاصيل قرض مصر
صندوق النقد الدولي‎

اليوم.. «صندوق النقد» يكشف عن تفاصيل قرض مصر

الأربعاء، 18 يناير 2017 09:42 ص

يعقد صندوق النقد الدولى مؤتمرا صحفيا، اليوم الأربعاء، لإطلاق تقرير الخبراء عن مصر والوثائق المتعلقة باتفاقية القرض الممتد الذى تم توقيعها فى نوفمبر الماضى، لإتاحة 12 مليار دولار لمصر خلال 3 سنوات.
وقدم عدد من أعضاء مجلس النواب طلبات إحاطة اعتراضاً منهم على عدم عرض الاتفاقية على البرلمان حتى الآن، رغم مرور ما يزيد عن شهرين من الحصول على الشريحة الأولى من القرض، ومن المنتظر عرض الاتفاقية على المجلس الأسبوع المقبل.
وقال الصندوق، إن كريس جارفيس، رئيس بعثة مصر لدى صندوق النقد الدولى، سيجيب عن أسئلة الصحفيين وممثلى وسائل الإعلام فى المؤتمر الذى يعقد عبر الإنترنت.
وأكد المسئولون، أن موافقة الصندوق على قرض مصر تعد شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى وقدرة الحكومة وبرنامجها الإصلاحى الطموح على استعادة الزخم بعد سنوات من الاضطراب، كما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب فى السوق المحلية لا سيما بعد تطبيق الإصلاحات التى طال انتظارها خلال الفترة الماضة.
يذكر أنه من شأن هذا القرض توفير سيولة دولارية لدى القطاع المصرفى لتلبية الطلب المتنامى على العملة الخضراء، وتحقيق استقرار سعر العملة التى شهدت تقلبات حادة خلال الأيام الماضية عقب قرار التعويم.
جدير بالذكر، أنه بموجب الاتفاق مع الصندوق وبرنامج الإصلاح الاقتصادى الجرىء الذى تتبناه الحكومة المصرية، قررت مصر تعويم العملة المحلية فى نوفمبر الماضى، بما يتيح للجنيه التحرك صعودا وهبوطا أمام الدولار وفقا لظروف العرض والطلب، بالإضافة إلى تخفيض دعم الطاقة والسلع التموينية.

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