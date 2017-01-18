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الشيخ رائد صلاح يكشف: نتنياهو طلب لقائي ولكني رفضت عرضه
الشيخ رائد صلاح ـ فلسطين

الشيخ رائد صلاح يكشف: نتنياهو طلب لقائي ولكني رفضت عرضه

الأربعاء، 18 يناير 2017 09:42 ص
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كشف الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل، النقاب عن أنه رفض عرضا من خلال المخابرات الإسرائيلية، للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو وزير الداخلية أرييه درعي.

وقال في كلمة له بعد الافراج عنه في مدينة أم الفحم، امس الثلاثاء: “قلت لهم إياكم أن تفاوضوني على المسجد الأقصى، فالمسجد الأقصى لا يقبل المفاوضات، ولا مفاوضات على الأقصى”.

ولفت إلى أن الشرطة الإسرائيلية تحدثت، على إثر ذلك، عن تقديم لائحة اتهام ضده بالتحريض والعضوية في منظمة محظورة، في إشارة إلى الحركة الاسلامية.

وذكر الشيخ صلاح أنه تم إبلاغه بالأمس بقرار منعه من السفر، ومن دخول مدينة القدس والمسجد الأقصى.

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