يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة محمد حلمي مباراته الودية في الثانية ظهر اليوم الأربعاء أمام جولدي بالسادس من أكتوبر.

وينتظم الفريق الأبيض بمعسكر مغلق بدءا من يوم السبت المقبل بالقاهره.

يأتي هذا استعداد لمباراة الأوليمبي بكأس مصر يوم 3 فبراير المقبل.