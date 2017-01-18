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الزمالك يخوض ودية جولدي اليوم
الزمالك ووادي دجلة

الزمالك يخوض ودية جولدي اليوم

الأربعاء، 18 يناير 2017 09:38 ص
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة محمد حلمي مباراته الودية في الثانية ظهر اليوم الأربعاء أمام جولدي بالسادس من أكتوبر.

وينتظم الفريق الأبيض بمعسكر مغلق بدءا من يوم السبت المقبل بالقاهره.

يأتي هذا استعداد لمباراة الأوليمبي بكأس مصر يوم 3 فبراير المقبل.

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