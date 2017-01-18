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علامة "كيا" على علم تونس تثير ضجة.. والشركة تعتذر!
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علامة "كيا" على علم تونس تثير ضجة.. والشركة تعتذر!

الأربعاء، 18 يناير 2017 09:38 ص

أثارت بعض الصور التي راجت على مواقع التواصل الاجتماعي للعلم التونسي وقد طبعت عليه علامة شركة “كيا” للسيارات، موجة غضب كبيرة، الأمر الذي استدعى الشركة للتوضيح.

وأصدرت شركة “سيتي كارز” الوكيل الحصري لـ”كيا موتورز” امس الثلاثاء، بيانا بررت من خلاله سبب وضعها لعلامتها الاشهارية على العلم التونسي.

وقال الناطق الرسمي بإسم الغرفة الوطنية لوكلاء بيع السيارات، ومدير شركة كيا مهدي محجوب، إن الشركه لم تقم بالاساءة للعلم من خلال وضع شعار كيا عليه، موضحا أن الصورة التي روجت ليست للعلم إنما لعباءة يتم ارتداؤها من طرف المشجعين الرياضيين في الملاعب.

من جهتها، أصدرت الشركة بيانا وضحت خلاله أن العباءة هي هدية قدمتها الشركة للمدعوين للحفل من رياضيين وصحفيين، وهي ليست المرة الأولى على الصعيد الدولي التي يضع فيها المستشهر رمزه على عباءة أو قبعات أو أزياء رياضية أو وشاح لمنتخب يدعمه.

وأعربت الشركة عن احترامها التام للعلم التونسي وجميع الثوابت الوطنية، وتأسفت لسوء الفهم الذي حصل جراء هذه الصورة، مؤكدة أنها بعيدة كل البعد عن بعض التأويلات التي صدرت، وتعتذر لمن رأوا فيه مسا لمشاعرهم.

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