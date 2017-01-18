تركيا تصدر أوامر اعتقال لـ 243 من أفراد الجيشالأربعاء، 18 يناير 2017 09:40 ص
قالت وكالة “الأناضول” الرسمية للأنباء اليوم الأربعاء، إن المدعين الأتراك أصدروا أوامر اعتقال بحق 243 من أفراد الجيش فى 54 إقليما ضمن التحقيق فى محاولة تحركات الجيش التى وقعت فى يوليو .
وذكرت “الأناضول” أن أوامر الاعتقال صدرت للاشتباه فى استخدام هؤلاء الأفراد تطبيق (بايلوك) للتراسل عبر الهواتف الذكية الذى تقول الحكومة إنه يستخدم من قبل شبكة فتح الله غولن رجل الدين المقيم فى الولايات المتحدة الذى تتهمه أنقرة بتدبير محاولة تحركات الجيش.
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