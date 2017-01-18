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اتهام أرملة سفاح أورلاندو بالتآمر مع داعش
عمر متين - منفذ حادث اورلاندو

اتهام أرملة سفاح أورلاندو بالتآمر مع داعش

الأربعاء، 18 يناير 2017 09:46 ص
وكالات

وجه القضاء الأمريكي إلى أرملة عمر متين، منفذ الهجوم المسلح الذي استهدف ملهى ليليا للمثليين في أورلاندو، تهمتي التآمر مع تنظيم إرهابي وعرقلة سير العدالة.

وأشارت قناة “الحرة” الأمريكية اليوم الأربعاء إلى أنه بحسب اللائحة الاتهامية فإن نور زاهي سلمان الأمريكية من أصل فلسطيني قامت عن علم بمساعدة عمر متين في الفترة الممتدة على الأقل بين أبريل 2016 وتاريخ تنفيذه الهجوم في 12 يونيو الماضي وذلك عن طريق محاولتها تقديم دعم وموارد مادية إلى تنظيم أجنبي إرهابي هو تنظيم داعش.

كما أن سلمان (30 عاما) متهمة بالقيام عمدا بتضليل المحققين في شرطة فلوريدا والشرطة الفدرالية وذلك بحسب القرار الاتهامي.

وكانت السلطات الأمريكية قد اعتقلت الاثنين الماضي نور سلمان زوجة منفذ هجوم أورلاندو عمر متين على خلفية التحقيق حول الاعتداء الذي أسفر في يونيو الماضي عن مقتل 49 شخصا وإصابة 53 آخرين.

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