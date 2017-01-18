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تقدم شكوى للشرطة لعدم حصولها على مخدرات طلبتها عبر "فيس بوك"
فيس بوك

تقدم شكوى للشرطة لعدم حصولها على مخدرات طلبتها عبر "فيس بوك"

الأربعاء، 18 يناير 2017 10:03 ص

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، أن سيدة تقدمت بشكوى لدى الشرطة، عقب عدم حصولها على مخدرات كانت قد طلبتها على موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعي.

وأفاد موقع ستاف الإلكتروني المحلي أن سيدة، من مدينة هاميلتون في نورث إيلاند، قالت إنها دفعت 40 دولارا نيوزيلنديا (29 دولارا أمريكيا) من أجل الحصول على أوقية (28 جرامًا) من الماريجوانا وهو ما يمثل جزءًا من السعر المعتاد.

وعندما لم يحضر الشخص الذي اتفقت معه على تزويدها بالمخدرات، قامت السيدة بتقديم شكوى لدى الشرطة، كما روت الواقعة على صفحتها على موقع “فيس بوك”، التي يتتبعها 40 ألف شخص.

ولم تكن السيدة تتوقع أنه يمكن اتهامها لأنها لم تحصل على المخدرات، ولكن رئيس شرطة مدينة هاميلتون روبرت فريند خالفها الرأي.

وقال فريند: “نعم هناك اتهام بمحاولة الحصول على مخدرات، عدم حصولك على المخدرات لا يعني منع توجيه اتهامات لك”، ولم يؤكد فريند للموقع ما إذا كان سوف يتم توجيه اتهامات للسيدة، ولكن قال إن الشكاوى للشرطة بشأن فشل اتفاقات الحصول على المخدرات نادرة.

وتعهدت السيدة بعدم شراء مخدرات عبر موقع “فيس بوك” مجددًا.

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