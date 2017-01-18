أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية الكثيفة جاءت نتيجة استقرار الأحوال الجوية منذ أمس الاثنين، موضحا أن الشبورة المائية الكثيفة على مناطق القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

وأعلن عبد العال من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الأربعاء، أن الشبورة المائية الكثيفة قد تصل إلى حد الضباب بالمناطق القريبة من الأراضي الزراعية والمسطحات المائية، مؤكدا أن الشبورة المائية الكثيفة مستمرة حتى بداية الأسبوع القادم على الأقل وقد تزداد مدتها.

وناشد سائقي السيارات بتوخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة المرورية، وقال: “مفيش مانع أني أركن العربية وما اتحركش بيها ونوقف الحركة على الطرق”.

وأضاف أن الطقس معتدل على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية ومائل الدفء على جنوب الصعيد نهارا، وشديد البرودة على كافة الإنحاء ليلا.