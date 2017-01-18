 Moheet on google
الأربعاء 18 يناير 2017 09:12 صباحاً
روابط سريعة
«الأرصاد»: الشبورة مستمرة حتى بداية الأسبوع المقبل
الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية
الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية

«الأرصاد»: الشبورة مستمرة حتى بداية الأسبوع المقبل

الأربعاء، 18 يناير 2017 09:54 ص
محيط - خالد الريس

أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية الكثيفة جاءت نتيجة استقرار الأحوال الجوية منذ أمس الاثنين، موضحا أن الشبورة المائية الكثيفة على مناطق القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.
وأعلن عبد العال من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الأربعاء، أن الشبورة المائية الكثيفة قد تصل إلى حد الضباب بالمناطق القريبة من الأراضي الزراعية والمسطحات المائية، مؤكدا أن الشبورة المائية الكثيفة مستمرة حتى بداية الأسبوع القادم على الأقل وقد تزداد مدتها.
وناشد سائقي السيارات بتوخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة المرورية، وقال: “مفيش مانع أني أركن العربية وما اتحركش بيها ونوقف الحركة على الطرق”.
وأضاف أن الطقس معتدل على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية ومائل الدفء على جنوب الصعيد نهارا، وشديد البرودة على كافة الإنحاء ليلا.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3