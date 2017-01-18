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الأربعاء 18 يناير 2017 07:00 صباحاً
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مقتل عميد بالجيش السوري في تفجير نفق في حرستا
انفجار في سوريا - حلب

مقتل عميد بالجيش السوري في تفجير نفق في حرستا

الأربعاء، 18 يناير 2017 07:59 ص
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قتل عميد في القوات السورية النظامية وثمانية جنود على الأقل في تفجير نفق في منطقة حرستا في الغوطة الشرقية لدمشق ليل الثلاثاء، كما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين فصائل المعارضة السورية والقوات الحكومية على أطراف حرستا، أعقبها تفجير فصائل المعارضة نفقًا على جبهة إدارة المركبات القريبة من المدينة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: “إن مقاتلين من تنظيم ما يسمى بـ”اللواء الإسلامي” المعارض اكتشفوا وجود هذا النفق الذي كانت القوات الحكومية حفرته في وقت سابق بالقرب من حرستا”.

وعمدت عناصر التنظيم على تفخيخ النفق ثم فجروه ليل الثلاثاء مما أدى لانفجار عنيف هز المنطقة و”أسفر عن مقتل ضابط برتبة عميد مع 8 عناصر آخرين وسقوط عدد من الجرحى”.

وتداولت صفحات موالية للحكومة السورية خبر مقتل اللواء بلال بلال مع عدد من عناصره على الجبهة ذاتها.

ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه قوات النظام باستهدف الأحياء السكنية في مدينة حرستا بالغوطة الشرقية الشرقية بقذائف الهاون من العيار الثقيل خلفت أضرارا مادية.

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