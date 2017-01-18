ميشيل أوباما تحتفل بعيد ميلادها الـ53 قبل مغادرة البيت الأبيض

احتفلت السيدة الأولى للولايات المتحدة ميشيل أوباما بعيد ميلادها الـ 53 وذلك قبل ثلاثة أيام من مغادرة البيت الأبيض.

وهنأ الرئيس باراك أوباما زوجته بهذه المناسبة بتغريدة نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي توتير.

وأشاد أوباما في تغريدته، طبقا لقناة الحرة الأمريكية الليلة، بمثابرة زوجته، وكتب كلمة “أحبك”.

بدوره، قدم الحزب الديمقراطي عبر تغريدة في حسابه الرسمي على تويتر التهنئة للسيدة الأولى شاكرا إياها على ما قدمته للبلاد خلال السنوات الثماني الأخيرة.

وأشارت قناة “الحرة” الأمريكية إلي أنه عقب تغريدة أوباما انهال ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي بالتهاني على السيدة الأولى بهذه المناسبة.