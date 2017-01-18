شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا حملة أمنية موسعة خلال ال24 ساعة الماضية استهدفت مختلف مراكز المحافظة لضبط حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة وتجار المواد المخدرة .

وأسفرت الحملة عن ضبط عاطل يدعي ” عمر سعدى عبد المعطى عصران ” 25 عاما ومقيم بقرية طوخ التابعة لمركز نقادة وبحوزته بندقية خرطوش و7 طلقات ” مطوه” و ” فوزى عبد اللاه محمد الراوى” 26 عاما مقيم بمركز أبو تشت وبحوزته بندقية خرطوش عيار و “عماد محمد عثمان سعيد ” 27 عاما مقيم بمركز قنا وبحوزته بندقية خرطوش و7 طلقات و” حسانين عجلان إبراهيم ” 60 عاما مقيم مركز قنا وبحوزته بندقية خرطوش و15 طلقة.

كما تم ضبط المدعو “ماجد سيدهم حبيب ” 40 عاما مقيم بمركز شرطة قوص وبحوزته بندقية آلية و فرد روسى محلى الصنع و 14 طلقة و ” أحمد نور الدين أبوزيد ” 27 عاما مقيم بمركز نجع حمادي وبحوزته بندقية آلية و20 طلقة و “محمود محمد تقى فاوى ” 27 عاما مقيم بمركز نجع حمادي وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع .

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط عاطل يدعي “علاء عبد الرحيم محمد محمود ” 32 عاما و”حماده ذكى حسن أحمد ” 39 عاما - كاتب بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا يقيمان بمنطقة الشئون بقسم قنا و”محمود على أحمد على ” 38 عاما مقيم مدينة العمال بقسم قنا وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت حوالي 50 جراما وقطعتا سلاح أبيض “مطوه - سنجة” و290 جنيها و4 هواتف محمولة ، وبمواجهتهم أقروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة الهواتف المحمولة .

كما تم ضبط عاطل يدعي ” محمود عبد الهادى أحمد ” 20 عاما مقيم بمنطقة العبابده دائرة قسم قنا وبحوزته 95 قرصا من عقار التامول المخدر و 165 جنيها وهاتف محمول بقصد الاتجار وموظف بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية يدعي ” شاذلي جمال محمد مصطفى ” 43 عاما وعاطل يدعي “سيد عبد الرحيم جمال محمد مصطفى” 27 عاما مقيمان بمنطقة السهريج دائرة قسم شرطة قنا وبحوزتهما 362 قرصا من عقار التامول المخدر و 100 جنيه وهاتف محمول بقصد الاتجار ....تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين فيما تولت النيابة العامة التحقيق .