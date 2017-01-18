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اليوم .. وزيرة التعاون الدولي تتوجه إلى سويسرا لحضور منتدى دافوس
سحر نصر

اليوم .. وزيرة التعاون الدولي تتوجه إلى سويسرا لحضور منتدى دافوس

الأربعاء، 18 يناير 2017 07:51 ص
وكاﻻت

تتوجه وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر إلى سويسرا، لترأس وفد مصر في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، والذي يعقد بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات، إضافة إلى شخصيات دولية بارزة في مجالات المال والأعمال والإعلام والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والبحثية.

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