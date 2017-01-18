 Moheet on google
الأربعاء 18 يناير 2017 07:06 صباحاً
روابط سريعة
مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث سير بالأقصر
حادث تصادم‎

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث سير بالأقصر

الأربعاء، 18 يناير 2017 07:50 ص
وكاﻻت

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران في حادث سير بطريق مطار الأقصر الدولي.
كان اللواء عصام الحملي مدير أمن الأقصر قد تلقى إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بالرصيف، ثم اصطدمت بمواطن كان مترجلًا بطريق المطار، مما أسفر عن سقوطه جثة هامدة، وإصابة مستقلي السيارة.
وبالانتقال والفحص، تبيّن مصرع جرجس إلياس بطرس (61 سنة) ، وإصابة كل من رمضان محمود عبد السميع، (38 سنة، ومحمود محمد عبد الحميد”( 24 سنة) ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الأقصر الدولي، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى الأقصر العام.
تم تحرير محضر بالواقعة وجاري أخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3