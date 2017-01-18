لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران في حادث سير بطريق مطار الأقصر الدولي.

كان اللواء عصام الحملي مدير أمن الأقصر قد تلقى إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بالرصيف، ثم اصطدمت بمواطن كان مترجلًا بطريق المطار، مما أسفر عن سقوطه جثة هامدة، وإصابة مستقلي السيارة.

وبالانتقال والفحص، تبيّن مصرع جرجس إلياس بطرس (61 سنة) ، وإصابة كل من رمضان محمود عبد السميع، (38 سنة، ومحمود محمد عبد الحميد”( 24 سنة) ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الأقصر الدولي، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى الأقصر العام.

تم تحرير محضر بالواقعة وجاري أخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.