وصل وزير الخارجية سامح شكري إلى مطار المنامة في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء.

وكان في استقبال وزير الخارجية في المطار الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وزير خارجية البحرين.

ومن المقرر أن يبدأ شكري زيارته إلى مملكة البحرين، بلقاء الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأربعاء لينقل إليه رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كما يلتقي وزير الخارجية مع رئيس وزراء البحرين، ثم يعقد جلسة مباحثات ثنائية تتناول كافة الموضوعات المرتبطة بالعلاقات بين البلدين والأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، على أن يعود بعدها مباشرة إلي القاهرة مساء اليوم.

