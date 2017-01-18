جدد وزير الخارجية الأميركي جون كيري، اليوم الأربعاء، التأكيد على إبقاء فرض العقوبات على إيران، رغم اتفاق طهران مع الغرب بشأن برنامجها النووي قبل عام، وكشف عن الأسباب التي دفعت الإدارة الأميركية لهذا القرار.

وقال كيري في مقابلة مع “سكاي نيوز عربية”: “أبقينا العقوبات على إيران بسبب انتهاكها حظر التسلح، ونشاطها الصاروخي ودعمها لحزب الله والجماعات الإرهابية ورعايتها للإرهاب خارج حدودها”.

وأضاف كيري في المقابلة التي أجريت معه على هامش المنتدى الاقتصادي المنعقد في دافوس: “لم نبق على العقوبات فقط، بل زدنا تلك العقوبات في بعض الأحيان”.

وأكد كيري، في آخر مقابلة مع قناة تلفزيونية عربية قبل مغادرته منصبه بعد أيام، أن إيران “تزعزع الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط”، في إشارة إلى مشاركتها بالحرب في سوريا وتدخلها في الشؤون العراقية، وكذلك دول المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق النووي الغربي الإيراني محل شد وجذب بين الرئيس الأميركي باراك أوباما والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الذي هه أكثر من مرة بإلغاء، في حين حذر أوباما من الإقدام على مثل هذا الإجراء.