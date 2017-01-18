أصدرت محكمة في روما عقوبات بالسجن مدى الحياة بحق ثمانية أشخاص فيما يتصل بقتل 23 مواطنا إيطاليا في مؤامرة عرفت باسم “عملية الكوندور” التي تعقب فيها حكام مستبدون من أميركا الجنوبية وقتلوا معارضين في السبعينات والثمانينات.

وهذه هي المرة الأولى التي تقضي فيها محكمة إيطالية بأن مؤامرة دبرت بين حكومات الأرجنتين وتشيلي وأوروغواي وباراغواي والبرازيل وبوليفيا للمساعدة في ضبط واغتيال المعارضين السياسيين لبعضها البعض.

وبعد محاكمة استمرت أكثر من عامين قالت رئيسة المحكمة إيفيلينا كانالي إن ثمانية رجال أدينوا غيابيا بينهم رئيس بوليفيا السابق لويس غارسيا البالغ من العمر 87 عاما حاليا والذي يقضي عقوبة بالسجن 30 عاما في بلاده عن جرائم ارتكبت في عهد حكومته ورئيس بيرو السابق فرانسيسكو موراليس البالغ من العمر 95 عاما حاليا.

وقالت ممثلة الادعاء تيزيانا كوجيني لرويترز عقب صدور الحكم الثلاثاء “من الواضح أن هذه الإدانة تؤكد وجود عملية الكوندور وأنها كانت مؤامرة إجرامية.”

وبموجب القانون الإيطالي يمكن للسلطات الإيطالية التحقيق في مقتل مواطنيها بالخارج.

ويسمح القانون الإيطالي بالطعن على الإدانة الأولية مرتين قبل أن يصبح الحكم نهائيا وتنفذ العقوبات.

وإذا أصبحت الأحكام باتة فيمكن لإيطاليا أن تطلب تسليم المدانين لكن نظرا لكبر سنهم من المرجح أن يمضوا العقوبات في بلدانهم.

وعملية الكوندور التي سميت على اسم طائر ضخم يسكن جبال الإنديز كانت حملة من حكام يمينيين مستبدين في أمريكا الجنوبية دعمتهم الولايات المتحدة إبان الحرب الباردة قتل فيها عشرات المعارضين اليساريين.

وبدأ تحقيق إيطاليا في مقتل مواطنيها في 1999. وكانت كوجيني طلبت السجن مدى الحياة لسبعة وعشرين متهما في أكتوبر لكن المحكمة برأت 19.

والمدانون الستة الآخرون مسؤولون عسكريون وحكوميون سابقون من أوروغواي وتشيلي وبيرو.

وذكرت كوجيني أن نحو 140 شاهدا أدلوا بإفاداتهم خلال المحاكمة. وأضافت “استمعنا لبعض قصص التعذيب المروعة حقا”.