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مقتل وإصابة 27 شخصا بانفجار سيارة ملغومة جنوبي بغداد
تفجير في العراق

مقتل وإصابة 27 شخصا بانفجار سيارة ملغومة جنوبي بغداد

الأربعاء، 18 يناير 2017 07:27 ص
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لقي سبعة أشخاص حتفهم واصيب نحو 20 آخرين جراء تفجير بسيارة ملغومة مساء اليوم الثلاثاء جنوبي العاصمة العراقية بغداد، وذلك حسبما أفادت مصادر إعلامية عراقية.

وقال موقع “السومرية نيوز” الإخباري: “إن الانفجار الذي ضرب منطقة أبو دشير جنوبي العاصمة بغداد، تم تنفيذه بواسطة سيارة مفخخة توقفت قرب محال تجارية”.

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