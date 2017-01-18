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الأربعاء 18 يناير 2017 07:01 صباحاً
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البرلمان الأوروبي ينتخب أنطونيو تاياني رئيسا جديدا له
البرلمان الاوروبي

البرلمان الأوروبي ينتخب أنطونيو تاياني رئيسا جديدا له

الأربعاء، 18 يناير 2017 07:12 ص
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ذكرت مصادر مطلعة أن البرلمان الأوروبي انتخب مرشح “حزب الشعب الأوروبي” الإيطالي أنطونيو تاياني الذي ينتمي إلى تيار يمين الوسط، رئيسًا جديدًا له ليهزم بذلك مواطنه جياني بيتيلا مرشح مجموعة الاشتراكيين الديمقراطيين.

وأشار موقع “24” الإماراتي إلى أن تاجاني حصل على 351 صوتًا مقابل 282 لمنافسه الإيطالي الاشتراكي جياني بيتيلا.

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