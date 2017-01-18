أعلن الجيش الأمريكي أنه نفذ ضربات جوية في سوريا ضد أهداف لتنظيم “داعش” محل اهتمام من جانب كل من واشنطن وأنقرة قرب بلدة الباب وذلك عقب انتقادات من تركيا لعدم كفاية الدعم الأمريكي لعملية برية تشنها.

ونقلت قناة “سكاي نيوز” بالعربية فجر اليوم الأربعاء عن الكولونيل بالقوات الجوية الأمريكية جون دوريان المتحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم قوله، إن قوات التحالف وجهة أربع ضربات في الأيام الأخيرة ضد أهداف لداعش محل اهتمام مشترك واشنطن وأنقرة، موضحا أن الأهداف

شملت ناقلة جنود مدرعة ووحدات تكتيكية تابعة للتنظيم.

وأضاف أنه تم تحديد الأهداف بالتعاون بين الولايات المتحدة وتركيا. لكن حجم الدعم الأمريكي للعمليات التركية على الأرض حول بلدة الباب لا يزال غير واضح.