أصدرت دار المرايا للإنتاج الثقافى، باكورة أعمالها ضمن سلسلة نصوص بعنوان “الفكر الإسلامى الجهادى المعاصر” من إعداد الكاتب والباحث المتخصص فى شئون الإسلام السياسى “محمد مختار قنديل”، ومراجعة وتحرير د. أحمد عبد ربه، مدرس النظم السياسية المقارنة بجامعة القاهرة، ويشارك فى الدورة المقبلة لمعرض القاهرة الدولى للكتاب.

يتناول الكتاب، المادة الخام الأولية للتعرف بعمق على تيار الإسلام الجهادى المعاصر، وفهم آفاق ومعضلات فكره، وتأسيس رؤية جدلية لفهمه عبر مزيد من الدراسة والبحث، من خلال التعرض لأهم الأدبيات المتعلقة بالفكر الجهادى فى العقيدة والمنهج و الاستراتيجية والفقه الحركى ورقائق الجهاد والجدل الداخلى والمراجعات، إلى جانب تقديم كشاف لأهم المفاهيم والمصطلحات وعمل بروفايل كامل لأبرز التنظيمات والشخصيات التنظيرية والحركية، مع تسلسل زمنى لتطور الفكر الجهادى.

