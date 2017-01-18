تفقد الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة، عددا من المواقع الثقافية الهامة، بـ”شنجهاي الصينية”، والتي وصل اليها أمس، في إطار زيارته لحضور ختام العام الثقافي المصري الصيني.

كما تفقد الوزير متحف شنغهاى ودار الكتب القومية بشنغهاى ومتحف الفنون الجميلة ومسرح شنغهاى، والتقي مدير دار الكتب القومية، ومدير الاذاعة الثقافية براديو وتليفزيون شانغهاي.

وشاهد وزير الثقافة، فنون الصين القديمة، الموجودة بمتحف شنغهاي، واعمال الفنانيين المعاصرين، الموجودة بمتحف الفنون الجميلة والمخطوطات التي تؤرخ للفن الصيني، مختتمًا جولته لمكتبة الوطنية للتعرف على احدث تقنيات ترميم ومعالجة الكتب والمخطوطات، كما شاهد مخطوط كتاب الطاو للاو تسو، كما شاهد احدث الاجهزة التى تتعامل مع الكتاب للقيام بعملية نظافة له قبل اعارته واستعارته من جمهور القراء.

وأنهى وزير الثقافة جولته فى المكتبة فى قسم إعارة الكتب الذي يشهد اقبالا كبيرا من جمهور القراء الصينيين، حيث يقدر عدد من يقومون باستعارة الكتب من مختلف فروع المكتبة ما يقرب من مائة الف عنوان يوميا.

وقد اختتم وزير الثقافة جولاته، بمشاهدة واحد من أهم الاكروبات فى العالم era، يصاحبه القنصل العام المصري فى شنغهاي خالد يوسف، والدكتور ايمن عبدالهادي رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.