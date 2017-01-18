انتقد اللواء إيهاب عبد العظيم، عضو مجلس النواب، أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل، قائلاً: ” جيت على نفسى ومستقبلى السياسى ووافقت على الحكومة، ولكن لن أسمح لها أن تحرقنى كنائب بفشلها وسأحرقها بالقانون والأساليب البرلمانية”.

وقال عضو مجلس النواب عن دائرة مركزى مغاغة والعدوة بالمنيا، فى حواره ببرنامج “العاشرة مساء”، إن الحكومة ترفض تنفيذ مشروعات الصرف الصحى فى قرى المنيا رغم وجود الميزانية، لافتاً إلى أن الصعيد يشهد أسوأ طرق ومياه وتعليم ورعاية صحية فى مصر .

كما أشار “عبد العظيم” إلى أن الحكومة الحالية تهمش محافظات الصعيد، لافتاً إلى أنه يلجأ إلى الجمعيات الخيرية لعلاج أهالى دائرته فى ظل فشل الحكومة، مضيفاً: ” طالبت وزير الصحة بإنشاء مستشفى تكاملى لخدمة 5 قرى ولكن دون استجابة!”.

وطالب “عبد العظيم” بتعديل وزارى كبير بأسرع وقت، مضيفاً أن هناك العديد من الوزراء الفاشلين، مثل وزراء التعليم والصحة والزراعة والبيئة.