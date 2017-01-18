إصدارات "الثقافي الفرنسي" تتوافر بمعرض الكتابالأربعاء، 18 يناير 2017 02:28 ص
أصدر المركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة بيانا صحفيًا أمس الثلاثاء أكد فيه على سعيه لتوفير كافة إصدارات مراكز الأبحاث الفرنسية.
كما أكد المركز على توافر العديد من الإصدارات الأدبية الفرنسية الصادرة حديثًا وذلك بالجناح الرئيسي بالدورة الــ 48 من معرض القاهرة الدولي للكتاب والتي تنطلق فعالياتها يوم 26 يناير المقبل بمقر أرض المعارض بمدينة نصر.
كما أعلن المركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة عن فتح باب التقدم أمام الراغبين في الاشتراك بالدورة السنوية لبرنامج “طه حسين ” لدعم النشر التابع لسفارة فرنسا بمصر.
وأضاف المركز في بيان صحفي أصدره أن البرنامج يهدف إلى تقديم الدعم للناشرين المصريين الراغبين في نشر الترجمات العربية للأعمال الفرنسية، مشيرًا إلى أن آخر موعد لاستلام الطلبات المقدمة حتى 28 يناير الجاري.
وينظم المركز الثقافي الفرنسي لقاءً مفتوحًا مع عالم المصريات الفرنسي كريستوف تيير، مدير المركز الوطني للبحث العلمي، ونائب مدير المركز المصري الفرنسي لدراسات معبد الكرنك، وذلك في تمام السادسة مساء اليوم الأربعاء، بمقر المركز بحي المنيرة.
يأتي اللقاء في إطار احتفال المركز بمرور 50 عام على إنشاء المركز المصري الفرنسي لدراسات معبد الكرنك، والذي أسسه ثروت عكاشة وزير الثقافة المصري الأسبق بالتعاون مع نظيره الفرنسي أندريه مالرو، وذلك عام 1967.
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