سقوط شبكة دعارة داخل فندق بالدقىالأربعاء، 18 يناير 2017 02:25 ص
تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، برئاسة اللواء طه بيومى، من ضبط شبكة دعارة يضم موظفين وفتيات داخل فندق ثلاثة نجوم بالدقى الجيزة.
تلقى اللواء أشرف عز العرب مدير مباحث الإدارة، إخطارًا من الآداب السياحة، بمعلومات حول تواجد شبكة دعارة مكونة من فتيات مقيمات فى فندق بالدقى ويستقطبون زبائنهم من السائحين العرب ويمارسون جريمتهم داخل بعض الغرف بذات الفندق، وكلف رجال المباحث باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أسفرت تحريات المقدم وليد بدر رئيس مباحث آداب الإدارة العامة لشرطة السياحة عن صحة المعلومات، وأوضحت قيام فتاتين ساقطتين مصرية وسودانية يستغلون احدى الفنادق بمنطقة الدقى فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة ويساعدهم عامل وموظف بذات الفندق.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكن المقدم جاسر الزينى وكيل النشاط، والمقدم محمد صالح، والرائد أحمد عز، والرائد محمد جمال، والنقيب عمر فاروق، رجال شرطة السياحة، من ضبط المتهمين جميعا وهم “مريم.م” 17 سنة مصرية قاصر، و ” آثار.ع ” 18 سنة سودانية و”صفوت.ف” 53 سنة موظف استقبال الفندق محل الضبط و “حامد.ع” 59 سنة حامل حقائب بالفندق أثناء ممارستهم الرزيلة مع طالبين من الوافدين العرب مقابل 3500 جنيه فى الليلة، يتحصل كل من موظف الاستقبال والعامل على 200 جنيه مقابل تسهيل دعارة الفتيات.
وبمواجهتهم اعترفوا على اعتيادهم ممارسة الدعارة مع راغبى المتعة الحرام مقابل مادى دون تميز داخل الفندق محل الضبط بمساعدة موظف الاستقبال والعامل.
وقام رجال مباحث آداب السياحة بالتحفظ على جميع المتهمين والمضبوطات أبرزها مبالغ مالية كبيرة وهواتف محمولة بداخلها محادثات بين المتهمين وآخرين لممارسة الدعارة داخل الفندق مقابل مبالغ مالية متفق عليها.
وبالعرض على العميد خالد المليجى رئيس مباحث شرطة السياحة، أمر بتحرير محضرا بالواقعة، وعرض المتهم على النيابة.
وبعرض المتهمين على نيابة الدقى التى تولت التحقيق مع المتهم واستمر 9 ساعات حبسهم جميعا 4 أيام على ذمة التحقيقات.
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