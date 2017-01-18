 Moheet on google
الأربعاء 18 يناير 2017 01:43 صباحاً
روابط سريعة
سقوط شبكة دعارة داخل فندق بالدقى
جريمة دعارة ندم قتل

سقوط شبكة دعارة داخل فندق بالدقى

الأربعاء، 18 يناير 2017 02:25 ص

تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، برئاسة اللواء طه بيومى، من ضبط شبكة دعارة يضم موظفين وفتيات داخل فندق ثلاثة نجوم بالدقى الجيزة.

تلقى اللواء أشرف عز العرب مدير مباحث الإدارة، إخطارًا من الآداب السياحة، بمعلومات حول تواجد شبكة دعارة مكونة من فتيات مقيمات فى فندق بالدقى ويستقطبون زبائنهم من السائحين العرب ويمارسون جريمتهم داخل بعض الغرف بذات الفندق، وكلف رجال المباحث باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أسفرت تحريات المقدم وليد بدر رئيس مباحث آداب الإدارة العامة لشرطة السياحة عن صحة المعلومات، وأوضحت قيام فتاتين ساقطتين مصرية وسودانية يستغلون احدى الفنادق بمنطقة الدقى فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة ويساعدهم عامل وموظف بذات الفندق.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكن المقدم جاسر الزينى وكيل النشاط، والمقدم محمد صالح، والرائد أحمد عز، والرائد محمد جمال، والنقيب عمر فاروق، رجال شرطة السياحة، من ضبط المتهمين جميعا وهم “مريم.م” 17 سنة مصرية قاصر، و ” آثار.ع ” 18 سنة سودانية و”صفوت.ف” 53 سنة موظف استقبال الفندق محل الضبط و “حامد.ع” 59 سنة حامل حقائب بالفندق أثناء ممارستهم الرزيلة مع طالبين من الوافدين العرب مقابل 3500 جنيه فى الليلة، يتحصل كل من موظف الاستقبال والعامل على 200 جنيه مقابل تسهيل دعارة الفتيات.

وبمواجهتهم اعترفوا على اعتيادهم ممارسة الدعارة مع راغبى المتعة الحرام مقابل مادى دون تميز داخل الفندق محل الضبط بمساعدة موظف الاستقبال والعامل.

وقام رجال مباحث آداب السياحة بالتحفظ على جميع المتهمين والمضبوطات أبرزها مبالغ مالية كبيرة وهواتف محمولة بداخلها محادثات بين المتهمين وآخرين لممارسة الدعارة داخل الفندق مقابل مبالغ مالية متفق عليها.

وبالعرض على العميد خالد المليجى رئيس مباحث شرطة السياحة، أمر بتحرير محضرا بالواقعة، وعرض المتهم على النيابة.

وبعرض المتهمين على نيابة الدقى التى تولت التحقيق مع المتهم واستمر 9 ساعات حبسهم جميعا 4 أيام على ذمة التحقيقات.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3