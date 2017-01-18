افتتح الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمى، رئيس مكتب حاكم الشارقة، أمس الأول، فاعليات الدورة الخامسة من بينالى الشارقة للأطفال، والتى تقام تحت شعار “عالم كبير بحدود خيالك”، ويشارك فيها 785 طفلا موهوبا من جميع دول العالم، يقدمون 376 عملا فنيا تأهلت للعرض فى البينالى.

وتتواصل فاعليات البينالى حتى 15 فبراير المقبل، متضمنة سلسلة من الورش الفنية والأنشطة التفاعلية المتواصلة بالتعاون مع عديد من المؤسسات الرسمية والأهلية التى تقدم الأنشطة وورش العمل المختلفة لزوار البينالى من الأطفال، بهدف تطوير مواهبهم الفنية والإبداعية فى جميع المجالات، وتوسيع خيالهم، ومنحهم فرصة المشاركة وسط أجواء من المرح والإبداع.

وقالت ريم بن كرم كرم رئيس بينالى الشارقة للأطفال إن البينالى استطاع أن يكرس حضوره اللافت فى المشهد الثقافى الفنى العربى، وفى دعم المواهب الجديدة، حيث يقدم البينالى رسائل الأطفال الإنسانية إلى العالم، ففى ظل الأوضاع الحالية، ليس هناك أكثر براءة وصفاء مما يمكن أن يعبّر به الأطفال عن أحلامهم بعالم ملىء بالمحبة والسلام والخير.

وتوزعت الأعمال الفنية المعروضة ضمن الدورة الخامسة من بينالى الشارقة للأطفال على ثلاثة طوابق، تضمن كل واحد منها الأعمال الخاصة بكل فئة من فئات البينالى الثلاث، مع تخصيص قاعات للأعمال الفنية التى نفذها الأطفال السوريون من مخيم الزعترى للاجئين فى الأردن، ومن دار زايد الخير للأيتام فى جزر المالديف، تحقيقا لرؤية البينالى فى الوصول إلى جميع أطفال العالم أينما كانوا ومهما كانت ظروفهم، وتوسيع خيالهم ودعم مواهبهم الفنية.

وتستمر ورش العمل والأنشطة التفاعلية طوال أيام البينالى، وتتناول المواضيع المختلفة لتحاكى فئات البينالى الثلاث، وتجسد شعار الدورة الخامسة، حيث تتضمن الفنون التشكيلية والبصرية والأنشطة المبتكرة، حول إعادة التدوير، والتشكيل، والرسم، والتلوين، والتلصيق، وفن «الكولاج»، وقراءة القصص، وكتابة السيناريوهات، وتكوين الشخصيات، وبناء المجسمات، والعديد من الأنشطة الأخرى والألعاب المسلية والمفيدة.