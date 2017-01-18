قررالمستشار أحمد علام، وكيل أول نيابة العجوزة، إخلاء سبيل طبيب بكفالة مالية 200 آلف جنيه، وذلك لاتهامه بالإهمال الطبي والتسبب في إصابة شخصين بعجز جنسي مزمن.



وكشفت تحقيقات النيابة، أن الطبيب المتهم أعلن عن نفسه في إحدى القنوات الفضائية، موضحا قدرته على علاج الضعف الجنسي واستئصال دوالي الخصيتين، وتكبير حجم القضيب وتطويله عند الرجال، فاستجاب شخصان، إلى الإعلان وتوجها بالفعل للعلاج عند الطبيب في عيادته الخاصة بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين.



وأضافت التحقيقات أن عملية العلاج بدأت بحقن قضيب الشخصان بمادة كميائية ادعى الطبيب أنها ستحقق المطلوب، لكن بعد فترة لم يشعروا بأي تحسن، واحسوا بعجز جنسي، وتوجها إلى طبيب متخصص في المسالك البولية، وبعد الكشف عليهما أكد لهم أنهما بالفعل أصيبا بعجز جنسي، بطريقة يصعب علاجها، وأن المادة الكميائية هي المتسببة بإصابتهما.



على الفور توجه كل منهما إلى قسم شرطة العجوزة وحرر محضرا بالواقعة وأحيل للنيابة للتحقيق، وأمرت النيابة بعرض المجني عليهم على الطب الشرعي، ليخرج تقريره، ويؤكد أنهما بالفعل أصيبوا بعجز جنسي مزمن نتيجة عملية الحق.