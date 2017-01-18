أحال المستشار محمد كمال السماحى مدير نيابة المطرية، مستريحة المطرية وشريكها، للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح بتهمة النصب.

وكشفت تحقيقات المستشار محمد كمال السماحى، مدير نيابة المطرية، مفاجأة فى قضية مستريحة المطرية المتهمة بالاستيلاء على 15 مليون جنيه من المواطنين، بزعم توظيف أموالهم، وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهمة “د.ع”، 29 سنة، تعمل لدى إخوانى اتفق معها على جمع الأموال من المواطنين بعد إيهامهم بحصولهم على أرباح كبيرة، وتمكن رجال المباحث من القبض على شريك المتهمة الإخوانى “ع.م” التى اعترفت عليه.

وأكدت مستريحة المطرية فى اعترافاتها، أن شريكها حاول تجنيدها لصالح الإخوان وحصل منها على أموال الضحايا ورفض ردها، مضيفة أنه كان يعمل معها فى استثمار أموال المواطنين فى مجال العقارات الوهمية وتجارة الأجهزة الكهربائية، ليأمر المستشار محمد كمال السماحى بحبس المتهمة وشريكها الإخوانى 4 أيام على ذمة التحقيق.