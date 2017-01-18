اختتمت مساء الإثنين في ولاية فيرجينيا الأمريكية فعاليات الدورة الثالثة من “مهرجان بريدج ووتر الدولي للشعر” (BIPF)، الذي تنظمه جامعة “بريدج ووتر” كل عامين. وقد شهدت الدورة الثالثة، التي افتتحت يوم 12 من يناير 2017 واستمرت خمسة أيام، حضور حوالي 80 شاعرًا من الولايات المتحدة ودول متعددة، من بينها مصر.

شهد اليوم الختامي حفل تكريم للمشاركين في لقاء جماعي بمسرح الجامعة، سبقته قراءات شعرية متعددة بقاعات الجامعة المختلفة، وورش عمل بحثية، ولقاءات مع الناشرين المشاركين. ومن الشعراء الذين شاركوا في قراءات اليوم الأخير، وبعضهم من خارج البرنامج الرسمي ضمن فقرة (الميكروفون المفتوح): آنماري لوكهارت، ناثان جونتر، مادلين بيكيل، ويليام سيفر، كارولين بير، وغيرهم من الولايات المتحدة، كما شارك الشاعر الكردي السوري المقيم في واشنطن جان صالح، ونيكول يوركابا من أوكرانيا، وعبر تقنية “سكاي بي” (Skype)، شارك من جاميكا الشاعر “دويت كلارك”، وغيرهم.

وكان المهرجان قد افتتح الخميس الماضي، وسبقت الافتتاح الرسمي قراءة شعرية مفتوحة في مكتبة “سواج” بفيرجينا، شارك فيها بعض شعراء المهرجان، إلى جانب عدد من شعراء الولاية، والوافدين من ولايات أمريكية أخرى.

القراءات الشعرية في اليوم الأول، كان من بينها المشاركة العربية في المهرجان، بحضور الشاعر المصري شريف الشافعي، الذي قرأ بعض النصوص باللغة العربية من ديوانه “الأعمال الكاملة لإنسان آلي”، فيما تولى د.ستان جلواي مدير المهرجان قراءة ترجمتها الإنجليزية.

وتوالت بعدها القراءات الشعرية خلال أيام المهرجان، بمشاركة حوالي 80 شاعرًا، بالإضافة إلى 20 طالبًا من جامعة بريدج ووتر.