

أكد رجب نصار نائب نقيب الفلاحين، “إن حكومة المهندس شريف إسماعيل لم تقدم شيئا للفلاح، وتركته عرضة للأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار”.

وأردف خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بتوقيت مصر» المذاع على قناة التليفزيون العربي، “غلاء أسعار الأسمدة وارتفاعها للضعف ستجعل الفلاح يتجه للعمل في أعمال أخرى غير الزراعة”، لافتا إلى أن الأسعار التي تحددها الحكومة للقمح غير عادلة، وتسبب خسائر للفلاح، الأمر الذي يدفع الفلاح إلى عدم توريد المحصول للحكومة مثلما يفعل في الأرز والسكر.

وأشار “نصار”، أن الحكومة تربط سعر القمح المحلي بالمستورد، وهذا يسبب خسائر للفلاح، مشيرا إلى أن الحكومة تستورد قمحًا إسبانيًّا يُقدّم للمواشي في إسبانيا.