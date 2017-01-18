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غادة والي: 38% من الأسر المصرية تعولها امرأة
غادة والي وزيرة التاضمن اﻻجتماعي‎

غادة والي: 38% من الأسر المصرية تعولها امرأة

الأربعاء، 18 يناير 2017 01:48 ص

أكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي: إن 38% من الأسر في مصر تعولها امرأة.

ولفتت، خلال لقائها ببرنامج «مساء dmc»، تقديم الإعلامية إيمان الحصري: إن الوزارة قدمت العديد من المنح؛ لزيادة أعمال الجمعيات الأهلية، ودور الرعاية؛ لتكون جاذبة للنزلاء، وتطوير البنية التحتية، وزيادة أعداد العاملين فيها.

وأشارت أنه تم تشكيل 17 فرقة فنية؛ لجذب أطفال الشوارع، وإعادة الثقة بينهم وبين الدولة؛ لحمايتهم وإنقاذهم من المخاطر التي تواجههم.

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