"أديب" متهكما من اسم "ثلاجة حلوان": التاتش فيه مشكلة

سخر الإعلامي عمرو أديب، من اسم الثلاجة التي أنتجتها شركة حلوان للأجهزة المعدنية، قائلا: “هنصدر تلاجة اسمها 360 حربي حلوان.. التاتش بتاعنا فيه مشكلة”.

وأضاف خلال برنامجه “كل يوم”، المذاع على قناة “ON Ent”، أنه من الضروري أن يتغير الفكر المصري في عالم الصناعة والتسويق حتى يستطيع غزو الأسواق العالمية.

وتابع: “لازم فكرنا يختلف بنعمل كل حاجة حلوة بس النهاية والتاتش الأخراني فيه مشكلة، ومصر تعاني من أزمة حقيقية في تسويق منتجاتها الجيدة والمتطورة والرخيصة”.