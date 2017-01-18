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العثور على سيفين أثريين عمرهما 2400 عام في الصين
سيف

العثور على سيفين أثريين عمرهما 2400 عام في الصين

الأربعاء، 18 يناير 2017 01:44 ص
وكالات - الألمانية

ذكر تقرير إخباري أمس الثلاثاء، أن رجلا عثر على سيفين أثريين، أثناء إعادة بناء منزله في منطقة تشونجتشينج جنوبي غرب الصين.

ونقل موقع “تشاينا راديو إنترناشونال” الإلكتروني، عن خبراء الآثار المحلية القول، إن السيفين قد يعودان إلى حقبة الممالك المتحاربة في الصين، خلال الفترة بين عامي 475 قبل الميلاد و221 قبل الميلاد.

ويقدر ثمن السيف الواحد بمبلغ 50 ألف يوان 7200 دولار أمريكي، بحسب الموقع الإكتروني.

ويقول بينج بو، مالك المنزل، إن الصدأ الأخضر الفاتح كان يغطي السيفين اللذين يبلغ عمرهما نحو 2400 عام، عند اكتشافهما ، ثم ظهر بريقهما بعد مسحهما.

وأفاد الموقع الإلكتروني بأن السيفين يبلغ طولهما 55 سنتيمترا ويزن كل منهما 5ر1 كيلوجرامات.

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