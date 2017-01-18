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لميس الحديدي عن زفاف كندة علوش:"إنتي قمر"
عمرو يوسف وكندة علوش

لميس الحديدي عن زفاف كندة علوش:"إنتي قمر"

الأربعاء، 18 يناير 2017 01:37 ص

عرضت الإعلامية لميس الحديدي، خلال برنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «cbc»، صورا من زفاف الفنان عمرو يوسف والفنانة كندة علوش الذي تم أول أمس في أحد الفنادق.

وعلقت «الحديدي»، على الفستان الذي ترتديه كندة علوش في حفل الزفاف قائلة:«كندة قمر ورقيقة وفستانها رائع وجميل.. يعنى منورة وحاجة مضيئة للجمال».

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