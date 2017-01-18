أمني عن وضع اسم أبوتريكة على قوائم الإرهابيين:"غريب"الأربعاء، 18 يناير 2017 01:28 ص
أكد اللواء حسام سويلم، الخبير الأمني، إن وضع اسم اللاعب محمد أبو تريكة، على قوائم الإرهابيين إجراء غريب، ولن يفيد في الحد من الفكر الإرهابي.
ولفت في مداخلة هاتفية لبرنامج «بنحبك يا مصر» المذاع على فضائية «LTC»، مع الإعلامي حاتم نعمان، أن هناك تباطؤًا في عمليات التقاضي وإصدار الأحكام القضائية ضد الإرهابيين والداعمين للجماعة الإرهابية، مطالبًا الأجهزة الأمنية بضرورة الكشف عن كافة العناصر الداعمة للجماعة الإرهابية لفضحهم أمام الرأي العام.
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