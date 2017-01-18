أعلنت هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة إطلاق برنامج سنوي للأنشطة والبرامج الثقافية والفنية التي ستقام في مدينة العين خلال عام 2017. وتهدف الهيئة من خلال هذه الفعاليات إلى توفير تجربة ثقافية تثري ذائقة الجمهور، وشغفه حول التاريخ التراثي والثقافي الغني لمدينة العين وإمارة أبوظبي على نطاق أوسع.

يسلط هذا البرنامج الشامل الضوء على مدينة العين، إحدى أقدم المدن المأهولة في العالم، التي تمزج أصالة الماضي برؤية عصرية ومستقبلية نابضة بالحياة، وباعتبارها القلب الثقافي النابض لإمارة أبوظبي، حيث تحتضن المواقع الوحيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة المدرجة على قائمة التراث الإنساني العالمي لمنظمة اليونيسكو.

وقد عملت الهيئة على تنسيق البرنامج لدعم حملة “حماية تراثنا وتشجيع الإبداع”، التي أطلقتها اليونيسكو، ويتضمن عديد من الأنشطة المختلفة التي تجسّد عراقة إمارة أبوظبي، وتتيح في الوقت ذاته الفرصة أمام الجمهور للتعرف إلى المشهد المعاصر لمدينة العين عبر مجموعة من التجارب الثقافية المتنوعة.

تنطلق فعاليات البرنامج السنوي في يوم الخميس 26 يناير، وستقام خلال أيام العطلات الأسبوعية على مدار العام، وتتضمن مجموعة من برامج المشاركة المجتمعية والمعارض والمهرجانات التي تضفي طابعاً حيوياً على المواقع التاريخية في المدينة.

كما تضم قائمة الفعاليات جولات بالحافلة تحت اسم “بيتي القديم” لاستكشاف مجتمعات مدينة العين في الماضي، تحت إشراف آثاريين ومتخصصين بترميم الآثار من هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

برنامج سنوي يحتفي بتاريخ “العين” التراثي