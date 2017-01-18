يشارك ديوان”ضفاف أخرى لنهر وحيد “للشاعر نزار البيومى، الذي صدر مؤخرا عن دار الأدهم للطباعة والنشر في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وهو الديوان الثانى له بعد ديوانه الأول الذى صدر عن دار مزايا للطباعة والنشر بعنوان “وما زال النخيل يبوح”.

ديوان “ضفاف اخرى لنهر وحيد” يحاول فيه الشاعر نزار البيومى إعادة تشكيل العالم والوجود من حوله من خلال رؤيتة الخاصة والتى برزت فى خمسة عشر قصيدة يحتويها الديوان لتشكل فى النهاية نهرا جاريا وضفافا شتى فى مخيلة الشاعر

هل هى محاولة للهروب من واقع معقد ذى تفاصيل متشابكة إلى عالم آخر ؟، هذا ما تكشف عنه قصائد الديوان والتى كتبت معظمها قبل ثورة يناير، إلا أن المفارقة كما يقول الشاعر أن الديوان يحمل نبوءة بثورة 25 يناير كما فى قصيدته غياب، والتى جسد فيها الشاعر عديد من المتناقضات التى تعج بها الحياة الاجتماعية، والتى كانت حتما ستقود إلى انفجار كبير إذ يقول :

لحزمةِ الفراغِ

إذ ترقصُ

فوق

هامشٍ مشطوبْ

لصفحةٍ تُقرَأُ بالمقلوبْ

لسائلٍ فوق رصيفِ الموتْ

لقسمةٍ تقولُ : من أنتْ ؟!

لكل شىء كان فى كفَّى مفقودا

لكل فقدٍ كان مأهولا

لكل هذا يا أبى

معاطفُ الرحيلِ لا تبلى

أى انتظارٍ آثمٍ

خلف الوجوه الشائهة ؟!

خُذْنى إليك

قاتلاً

مقتولا

الشاعر من مواليد 1971 حاصل على ماجستير الأدب والنقد من جامعة الأزهر ، وتناول أكثر من ناقد أدبى أعماله بالدراسة .